Halfar: Neues Logistikzentrum

Nach nur zehn Monaten Bauzeit gehen im August 2019 die Bauarbeiten am neuen Außenlager von Halfar zu Ende. Das 7.100 m² große Logistikzentrum ist rund sieben Kilometer vom Bielefelder Hauptsitz des Taschenspezialisten entfernt und zentralisiert zukünftig die Lager- und Versandprozesse, die bislang am Stammsitz, bei Dienstleistern und in angemieteten Lagern im Umland durchgeführt wurden. Der Neubau soll außerdem die dauerhafte Lieferbereitschaft bei höheren Lagerbeständen und einem wachsenden Sortiment garantieren. Die dadurch mögliche Verkleinerung und Entlastung der bisherigen Lagerhallen erlaubt laut Unternehmensangaben perspektivisch mehr Produktion und Dienstleistungen am Hauptsitz und schafft so weitere Arbeitsplätze.

Außen- und Innenansicht des neuen Halfar-Logistikzentrums in Bielefeld.

Das neue Logistikzentrum steht ganz im Zeichen von Effektivität und Nachhaltigkeit: Durch den Einbau eines Schmalganglagers mit über 11.000 Palettenstellplätzen sowie induktionsgeführten, halbautonomen Schmalgangstaplern wird der vorhandene Platz optimal genutzt. Auf der Dachfläche betreibt Halfar gemeinsam mit den Stadtwerken Bielefeld eine Photovoltaikanlage zur dezentralen Stromversorgung. Der erzeugte Strom wird direkt im Gebäude verbraucht oder in Akkus gespeichert. Über zwei Ladesäulen vor dem Gebäude können Elektroautos geladen werden. Mit Präsenzmeldern verbundene LED-Leuchten, eine Ökogas-Heizung sowie die besonders hohe Dämmung der Halle bilden weitere Maßnahmen zur Energieeinsparung. Um den Flächenverbrauch so gut wie möglich auszugleichen, werden auf den Freiflächen heimische Sträucher und Stauden gepflanzt sowie insektenfreundliche Totholzhaufen und Steinhaufen installiert. Zwei Bereiche auf dem Gelände werden als Magerwiesen angelegt, um wertvolle Lebensräume für seltene Pflanzen und Insekten zu schaffen.

www.halfar.com