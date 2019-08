Nordstil: Ordermesse mit Sommerflair

Mit einer geballten Neuheitenschau rund um Küche, Haus, Garten, Geschenke, Papeterie, Design, Schmuck und Mode versetzte die Nordstil ihre nach offiziellen Angaben 12.500 Besucher vom 27. bis zum 29. Juli 2019 in Hamburg in Orderlaune. 750 vorwiegend aus dem deutschen, nord- oder westeuropäischen Raum stammende Aussteller präsentierten bei der Sommerausgabe der „Regionalen Ordertage Hamburg“ ihre Produkte und nutzten die Veranstaltung zur Kontaktpflege mit deutschen und skandinavischen Stamm- und Neukunden. Laut Veranstalter zeigten sich die Aussteller mit der Anzahl und der Qualität der Besucher mehr als zufrieden. Vielfältige Begegnungsformate, Workshops und Vorträge rund um Kreativarbeit, Verkaufstrends, Online-Marketing und POS-Gestaltung ergänzten das Angebot.

„Gerade in Zeiten sich wandelnden Konsums und steigender Konsumentenansprüche ist es wichtig, Kunden zu verstehen sowie persönliche Ansprache und echte Kundenerlebnisse im Handel sicherzustellen. Die Nordstil hat sich in dieser Hinsicht als Lern-, Kontakt- und Austauschplattform bestens etabliert“, so Binu Thomas, Leiter der Nordstil. Thomas Grothkopp, Geschäftsführer des Handelsverbands Wohnen und Büro, ergänzt: „Bemerkenswert ist, dass neben den norddeutschen Händlern auch überzeugte Besucher aus Nordrhein-Westfalen ganz gezielt die Nordstil besuchen, Neuheiten ordern und die Stände frequentieren. Insofern hat aus vielfältigen Gründen die Messereise nach Hamburg ihren festen Platz im Terminkalender des Handels.“

Zu den Trends der Nordstil-Sommerausgabe zählten u.a. Einrichtungsgegenstände und Dekorationsartikel mit Elementen aus Edelmetall und Beton, die beiden Farben Grün und Senfgelb sowie maritime Looks mit tierischen Hinguckern wie Koralle, Oktopus und Seestern. Von Lounge-Möbeln aus Holz über Interior aus Bambus, Rattan und Leinen bis hin zu Körperpflegeprodukten aus Algen boomte zudem das Thema Natürlichkeit.

Die nächste Nordstil findet vom 11. bis zum 13. Januar 2020 in Hamburg statt.

www.nordstil.messefrankfurt.com

Bildquelle: Messe Frankfurt/Jean-Luc Valentin