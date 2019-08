4. Schneider-Run: Rundum gelungen

Eingebettet in das Sportwochenende des Fußballvereins Tennenbronn fand am 20. Juli 2019 der vierte Schneider-Run von Schneider Schreibgeräte, Schramberg, statt. Insgesamt rund 550 Teilnehmer zwischen zwei und 70 Jahren starteten bei strahlendem Sonnenschein und liefen für den guten Zweck. Los ging es um 13.30 Uhr mit dem Kids Run. 78 Kinder im Alter von bis zu sechs Jahren absolvierten auf dem Sportplatzgelände in Tennenbronn eine Strecke von 500 m. Ab 15.30 legten 119 Teilnehmer zwischen sieben und zwölf Jahren auf einer Teilstrecke des Schneider-Runs eine Distanz von 2,5 km zurück. Im Anschluss an die beiden Läufe fand die Siegerehrung statt, bei der nicht nur die schnellsten Athleten gewürdigt wurden, sondern sich alle Teilnehmer über Preise freuen konnten.

Um 17.30 Uhr startete schließlich der Schneider-Run. Die 350 teilnehmenden Läufer legten eine anspruchsvolle Strecke mit einigen starken Steigungen zurück. Während musikalische Begleitung gute Stimmung verbreitete, sorgten Wasserstationen für ausreichend Erfrischung. Gut gelaunte Zuschauer am Straßenrand feuerten die Sportler mit Kuhglocken und Tröten an. Die Startgebühren wurden an die Nachsorgeeinrichtung Katharinenhöhe in Schönwald gespendet. Abgerundet wurde das sportliche Event mit einem Surfsimulator, einem Bungee-Run sowie einer Hüpfburg und einer Fotobox.

Egal, ob Groß oder Klein – die Athleten gaben bei brütender Sommerhitze alles.

