Bofa-Doublet: Wechsel in der Geschäftsführung

Nach dem Umzug der Bofa-Doublet GmbH Anfang des Jahres von Bonn nach Hennef wechselt nun auch die Geschäftsführung. Zum 1. Juli 2019 haben Lisa Pias und Stephan Baumgart die Leitung des Unternehmens übernommen. Der vorherige geschäftsführende Gesellschafter Jean-Bernard Doublet widmet sich neuen Herausforderungen innerhalb der Firmengruppe Doublet, zu der der Spezialist für Flaggen, Fahnen und Eventausstattung seit 2012 gehört.

Stephan Baumgart ist seit 2011 bei Bofa-Doublet tätig und nahm seit 2016 die Position des Head of Sales ein. Lisa Pias arbeitet bereits seit 2007 für die Unternehmensgruppe und agierte seit 2012 als Head of Marketing. „Wir freuen uns auf die neuen Herausforderungen und sind stolz auf das uns entgegengebrachte Vertrauen der Unternehmensgruppe“, so Pias und Baumgart.

www.bofa.de