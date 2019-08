COPI’S 2019: Plattform für visuelle Kommunikation

Vom 25. bis zum 27. September 2019 findet im Inter Expo Center in der bulgarischen Hauptstadt Sofia die 8. Ausgabe der COPI’S statt. Die Fachmesse richtet sich an internationale Unternehmen aus der Druck- und Werbebranche und gilt als bedeutendes Forum ihrer Art im südosteuropäischen Raum. Als Treffpunkt für Hersteller, Druck und Werbetechnikspezialisten, Händler und Agenturen, fördert die Messe den Austausch über neueste Trends z.B. in den Bereichen Grafik, Werbetechnik, Digitaldruck, Materialien für die Druckindustrie, Prozessmanagement und haptische Werbung.

Die COPI‘S versteht sich als einzige B2B-Plattform für visuelle Kommunikation in Bulgarien und konnte im vergangenen Jahr Aussteller aus Bulgarien, Deutschland, Rumänien, Polen, der Tschechischen Republik, Ungarn und China begrüßen. Nach Veranstalterangaben verzeichnet die Fachmesse von Jahr zu Jahr ein Besucherwachstum von 20%. Zum zweiten Mal in Folge findet parallel die TMT Expo statt – Messe für Textilien, Maschinen und Technologien der Textilindustrie.

Die COPI’S wird von zahlreichen Live-Vorführung, Workshops und interaktiven Ausstellungsbereichen begleitet. Eine Registrierung ist online möglich.

www.copi-s.com

Bildquelle: Inter Expo Center