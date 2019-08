Know How International: Neuzugang im Vertrieb

Ab sofort verstärkt Andreas Goldhahn als Senior Key Account Manager das Team von Know How International (KHI), Hirschau, und kehrt damit nach 15 Jahren zu seinen oberpfälzischen Vertriebswurzeln zurück. Goldhahn sammelte bei KHI seine ersten Erfahrungen in der Werbeartikelbranche sowie im Importgeschäft und eignete sich in den vergangenen Jahren bei weiteren Branchenspezialisten fundierte Vertriebskenntnisse an. Als Bindeglied zwischen Kunden und Innendienst ist Goldhahn bei KHI künftig kompetenter Ansprechpartner für alle Vertriebsbelange und Kundenprojekte.

Das 1998 von Peter Baumann und Markus Bothner gegründete Dienstleistungsunternehmen Know How International beschäftigt mehr als 30 Mitarbeiter und legt seinen Schwerpunkt auf den Import und Vertrieb von Promotionartikeln und individuellen Sonderanfertigungen sowie auf den Handel mit Verpackungen aus Blech, Metall und Porzellan.

www.know-how-international.de