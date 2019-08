Outstanding Branding: Sommerkonferenz

Am 23. Juli 2019 veranstaltete Outstanding Branding, GB-London, die Sommerkonferenz OBcon19 und lud dazu alle Mitarbeiter aus England und den USA in das luxuriöse Hotel und Spa The Runnymede on Thames nach GB-Egham ein. Im Rahmen des Events ließ das Team das vergangene Jahr Revue passieren. Erreichte Ziele und neu hinzugewonnene Mitarbeiter wurden ebenso gefeiert wie das zehnjährige Bestehen der Werbeartikelagentur.

Am Vormittag gaben Sarah Penn, CEO bei Outstanding Branding, sowie Sales und Marketing Director Andy Thorne die Geschäftsvision für das kommende Jahr bekannt: Kunden sollen von globalen Lösungen mit herausragendem Service und zuverlässigen Lieferketten profitieren. Zum Abschluss der morgendlichen Konferenz stellte das Managementteam seine Ziele für die kommenden zwölf Monate vor.

Am Nachmittag unternahmen die Teilnehmer der OBcon19 eine Bootsfahrt auf der Themse und versammelten sich im Anschluss zu einem Drei-Gänge-Menü. Auf einer gemeinsamen Party wurde schließlich bis in die Morgenstunden gefeiert.

www.outstandingbranding.co.uk