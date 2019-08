PF Concept UK: Neuer Sales Director

PF Concept UK hat Rob Durant zum neuen Sales Director berufen. Durant hat einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre und Marketing, ist seit Juli 2005 für PF Concept UK tätig und hat vom Vertriebsmitarbeiter bis hin zum Key Account Director bereits mehrere Positionen in dem Blackpooler Unternehmen durchlaufen. „Durant verfügt über 14 Jahre Erfahrung bei PF Concept UK, hat in dieser Zeit gute Beziehungen zu Kunden und Kollegen in der Werbeartikelbranche aufgebaut und war einer unserer leistungsstärksten Vertriebler im europäischen Markt“, so Phil Morgan, Director und CEO von PF Concept UK. „Durch seine langjährige Erfahrung in verschiedenen Vertriebsfunktionen hat Durant ein breites Verständnis für die Arbeitsweise von PF Concept und die Strukturen der Branche entwickelt.“

Zukünftig arbeitet Durant eng mit den Bereichsleitern aus den anderen Abteilungen von PF Concept UK zusammen und berichtet direkt an Morgan.

www.pfconcept.com