dkpromotion: Zwei Neuzugänge

Die oberpfälzische Werbeartikelagentur dkpromotion, Seligenporten, begrüßt zwei neue Mitarbeiter im Team: Ab September 2019 übernimmt Markus Dießl die Position des Vertriebsleiters. Der studierte Diplombetriebswirt blickt auf mehrere Jahre Vertriebserfahrung in leitender Position zurück. Zuletzt war Dießl bei dem Nürnberger Unternehmen Saueracker als Prokurist und Vertriebsleiter für den Bereich Bürobedarf zuständig und sorgte für Umsatzwachstum in der Abteilung. „Nach dem stetigen Erfolg der letzten Jahre ist die neu geschaffene Stelle des Vertriebsleiters ein mehr als konsequenter Schritt, um weiterhin professionell am Markt bestehen und agieren zu können“, so dkpromotion-Geschäftsführer Dieter Probst.

Als zusätzliche Unterstützung im Vertriebsinnendienst verstärkt ab September zudem Jaqueline Frenzel das Team von dkpromotion. Frenzel ist seit über 20 Jahren im Vertriebsinnendienst tätig und verfügt ebenfalls über Erfahrung in der Bürobedarfsbranche. In ihrer letzten Position zeichnete sie für die ganzheitliche Abwicklung in den Segmenten Werbeartikel, Drucksachen und Sonderanfertigungen verantwortlich.

www.dkpromotion.de