Senator: Vier neue Azubis

Vier neue Auszubildende starten bei Senator, Groß-Bieberau, in ihre berufliche Zukunft. Dieses Jahr beginnen die Nachwuchskräfte in den Berufsfeldern Fachinformatik mit Fachrichtung Systemintegration, Verfahrensmechanik für Kunststoff- und Kautschuktechnik sowie Industriekaufmann/-frau. Mit eigener Produktion in Südhessen setzt Senator auf eine praxisorientierte Ausbildung mit Möglichkeiten zur Weiterbildung im Unternehmen. Im Laufe ihrer zwei- bzw. dreijährigen Ausbildungszeit durchlaufen alle Azubis die verschiedenen Bereiche ihres Ausbildungsberufes und erhalten darüber hinaus Einblicke in vor- und nachgelagerte Aufgaben. Dass diese Rahmenbedingungen zum Erfolg führen, belegen laut Senator die sehr guten und guten Ergebnisse des Abschlussjahrgangs 2019.

www.senator.com