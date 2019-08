GeigerBTC: Neuer Standort in Rotterdam

GeigerBTC, GB-Hayes, hat ein eigenes Verteilzentrum und ein Büro in den Niederlanden eröffnet. Der neue Standort in Rotterdam ist verkehrsgünstig gelegen und soll künftig Drehscheibe für Lieferungen in Europa und im Nahen Osten sein sowie als zentrale Anlaufstelle für die Zollabfertigung dienen. Die neue Niederlassung innerhalb der EU erleichtere laut GeigerBTC die Einhaltung der Mehrwertsteuerpflichten für EU-Kunden außerhalb des Vereinigten Königreichs.

„Mit einem eigenen Lager und Büro in Rotterdam können wir unseren Service für Kunden aus dem Wirtschaftsraum EMEA weiter verbessern. Zudem schützen wir unsere Kunden und auch uns damit vor möglichen Folgen des Brexits“, erklärt Frank Murphy, Managing Director von GeigerBTC, und Jo-an Lantz, CEO des US-amerikanischen Mutterkonzerns Geiger, ergänzt: „Kunden fordern weltweite Dienstleistungen mit lokaler Marketingunterstützung. Die Bereitstellung globaler Lieferketten ist Teil unserer internationalen Strategie.“

www.geigerbtc.com