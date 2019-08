Promotional Gift Award 2020: Early Bird endet bald

Auch wenn der offizielle Einsendeschluss für den Promotional Gift Award 2020 erst am 30. November 2019 ist: Wer bereits jetzt ein Produkt oder eine Kampagne ins Rennen um eine Auszeichnung schicken möchte, profitiert noch bis zum 31. August vom Early Bird-Tarif. Bis dahin kostet die Anmeldung 180 Euro pro eingereichtem Wettbewerbsbeitrag.

Seit 2003 zeichnet der Promotional Gift Award besonders kreative oder innovative Werbeartikel, Sonderanfertigungen, Merchandisingartikel und Best Practices aus, die von Werbeartikellieferanten, -händlern, Werbeagenturen, Marketingabteilungen oder Designern eingereicht werden können. Beurteilt werden alle Einreichungen im Dezember 2019 von einer Jury aus sieben Experten, die zwei Tage lang alle Produkte im Original begutachten und bewerten. Der Promotional Gift Award wird in sieben Kategorien verliehen, die Preisverleihung findet am 18. März 2020 auf der HAPTICA® live ’20 im World Conference Center Bonn statt. Alle Teilnehmer werden aber bereits vor Weihnachten über den Ausgang des Wettbewerbs informiert.

Ausrichter des Promotional Gift Award ist das Kölner Verlagshaus WA Media, Teilnahmeinformationen und Antworten auf wichtige Fragen rund um den Award sowie die Online-Registrierung zur Teilnahme finden sich unter:

www.promotionaward.com