PSL Europe wird zu Premium Square Europe

Das niederländische Werbeartikelunternehmen PSL Europe B.V., das am 12. Juni 2019 vom Gericht in Den Haag für insolvent erklärt worden ist, wird unter dem Namen Premium Square Europe B.V. fortgeführt. Einer entsprechenden Pressemitteilung zufolge steht dies im Einklang mit den seit 2015 bestehenden Tochterfirmen Premium Square Ltd. in Hong Kong und Premium Square Latam in Südamerika. Die Franchise-Büros der Partnerfirmen in Großbritannien, Polen, Italien, Indien, Australien, dem Nahen Osten, Nordamerika und Asien sind nicht von der Insolvenz betroffen.

Seit dem Management Buy-out aus der chinesischen Muttergesellschaft Sweda Group im Jahr 2016 war PSL Europe umfassend neu organisiert worden. V.a. in den letzten sechs Monaten seien jedoch laut Unternehmensangaben eine Reihe von unvorhersehbaren und strukturellen Rückschlägen zu verzeichnen gewesen. „Dank des Neuanfangs können laufende Bestellungen ausgeführt werden, und unsere Kunden haben so wenig Unannehmlichkeiten wie möglich“, so Arthur Strijbos, CEO von Premium Square Europe und ehemaliger CEO von PSL Europe. „Wir liefern auch weiterhin in gewohnter Servicequalität hochwertige Produkte, die sich durch Funktionalität, Nachhaltigkeit und Innovation auszeichnen. Durch den neuen Namen wird sich daran nichts ändern.“

Im Zuge des Neustarts hat Premium Square Europe ein neues Bürogebäude im niederländischen Zoetermeer bezogen. Die bekannten Ansprechpartner bleiben erhalten. Das Werbeartikelunternehmen möchte den Fokus auch weiterhin auf elektronische Werbeartikel legen und das bestehende Sortiment regelmäßig durch innovative Produkte, einschließlich Eigenentwicklungen, ergänzen.

Die neuen Kontaktdaten lauten:

Premium Square Europe B.V.

Boerhaavelaan 40

NL-2713 HX Zoetermeer

Tel.: +31/79330/2100

Fax: +31/79330/2101

benelux@premium-square.com

www.premium-square.com