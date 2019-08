gamescom 2019: Spiele erleben

Vom 20. bis zum 24. August d.J. war es wieder soweit: Das mit nach offiziellen Angaben rund 373.000 Besuchern (2018: rund 370.000 Besucher) weltgrößte Event der Gaming-Branche, die gamescom, öffnete zum 11. Mal seine Tore für Gamer, Fachbesucher und Merchandising-Fans in Köln. Auf dem Gelände der Koelnmesse präsentierten sich auf 218.000 m2 (+ 8% im Vgl. zu 2018) rund 1.150 Aussteller aus mehr als 50 Ländern unter dem Motto „Gemeinsam sind wir Games“. Messebesucher konnten sich in diesem Jahr gleich über mehrere Premieren freuen: das gamescom indie village, die event arena sowie das neue Digital-Angebot gamescom now.

Social Media-Aktionen, Cosplay- und eSports-Events oder kleine Infostände – an vielen verschiedenen Stellen konnten sich die Gamer aktiv einbringen und dabei heiß begehrte Goodies und Giveaways abstauben. Bei zahlreichen Events freute sich das gespannte Publikum u.a. über gebrandete Schokolade, USB-Sticks, Feuerzeuge, Clap Sticks oder Lanyards. Als besonders nützlich erwiesen sich tragbare Sitzhocker: Vodafone, Samsung und Wargaming.net z.B. gaben die Papphocker an Gamer heraus, die so an den Spielständen eine bequemere Wartezeit hatten. Wer trotz Hocker müde wurde, konnte am hauseigenen Merchandising-Stand der gamescom ein Kissen mit der plakativen Aufforderung „Eat. Sleep. Game. Repeat.“ erwerben. Das breit vertretende hausinterne Merchandising-Angebot wurde durch zwei weitere Hallen mit ca. 100 Ausstellern komplettiert. Dort ließen u.a. T-Shirts, Figuren, Plüschtiere, Perücken, Süßigkeiten, Mützen und Brettspiele das Fan-Herz deutlich höherschlagen.

Die nächste gamescom findet vom 25. bis 29. August 2020 erneut in der Domstadt statt. Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 390 (18. September 2019).

// Joanna Meißner

www.gamescom.de

Fotos: Joanna Meißner, Klara Walk, © WA Media