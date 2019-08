Die Welcome Home-Tour 2019 wird klimaneutral

Auch in diesem Jahr laden Daiber, Fare, Geiger-Notes, Halfar, Jung since 1828, koziol, mbw, Reflects/aditan und uma an haptischer Werbung interessierte Gäste zu sich nach Hause ein. Unter dem Motto „Das Beste. Zuhause.“ versprechen die die neun Lieferantenpartner auf der Welcome Home-Tour neben Produktinnovationen, Werbeideen, Trends und Beratungskompetenz auch eine intensive Beleuchtung des Themas „Nachhaltigkeit“. An allen Standorten der diesjährigen Novitätenschau werden Referate gehalten, die interessierten Werbeartikelhändlern Hintergrundwissen im Bereich „nachhaltig werben“ vermitteln.

Einen wichtigen Schritt geht die Welcome Home-Gruppe zudem selbst: 2019 wird die vom 3. bis zum 12. Dezember stattfindende Tour die nach eigenen Angaben erste klimaneutrale Eventserie der Werbeartikelbranche sein. In Zusammenarbeit mit Climate Partner werden die während der Veranstaltungsreihe entstehenden CO2-Emissionen gemessen, und der ermittelte Wert mittels einer Ausgleichszahlung in Klimaschutzprojekte investiert. Detaillierte Informationen zum nachhaltigen Handeln der einzelnen Welcome Home-Mitglieder erhalten Interessierte zudem in der eigens erstellten Broschüre „Nachhaltig von den Besten profitieren“.

www.welcome-home-tour.de

Fotos: Till Barth, Claudia Pfeifer, Michael Scherer, © WA Media