Lost in Harmonia: Zusammenschluss mit Textildruck Europa

Die Textilspezialisten von Lost in Harmonia haben sich mit dem Textilveredler Textildruck Europa zusammengetan und die Effekt a division of Textildruck Europa GmbH gegründet. Das Unternehmen mit Firmensitz in Köln entwirft und fertigt unter der Marke Effekt® textiles Merchandising und Promo-Fashion. Von der Ideenentwicklung über das Design und die Produktion bis hin zum Online-Vertrieb und der notwendigen Logistik übernimmt der Fullservice-Dienstleiter dabei sämtliche Aufgaben. Das Angebot umfasst sowohl die Fertigung von Einzelstücken, die On-Demand im Digitaldruck veredelt werden, als auch die Bestickung von Textilien sowie die Mengenproduktion im Siebdruck. Im Kölner Showroom werden Kunden beraten und gemeinsam Konzepte entwickelt. Die Druckerei ist GOTS-zertifiziert, arbeitet eng mit Lieferanten der Fair Wear Foundation zusammen und ist offizieller Partner des belgischen Eco-Modelabels Stanley/Stella.

www.effekt-textiles.com