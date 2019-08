terminic engagiert sich für Artenschutz

Der Bremer Kalenderhersteller terminic bekämpft das Bienensterben in der Region: Im August 2019 hat das Unternehmen die Patenschaft für ein Bienenvolk mit rund 50.000 Tieren übernommen, die ab sofort auf dem Firmengelände des Kalenderspezialisten ein neues Zuhause gefunden haben. Das Bienenvolk stammt von der Bioland-Imkerei Die Bienerei.

Aufgrund der vielen Grünflächen in der Umgebung sei der Unternehmensstandort von terminic im Gewerbegebiet Hemelingen nach eigenen Angaben perfekt geeignet. So werden die terminic-Bienen in Zukunft sowohl entlang der nahegelegenen Weser als auch im Industriegebiet zahlreiche Bäume und Pflanzen bestäuben und den Stadtteil dadurch ökologisch vielfältiger machen. Nicht zuletzt freut sich der Kalenderhersteller schon jetzt auf den Honig, den die Bienen im Frühjahr herstellen werden.

