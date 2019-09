Goldstar Europe wird zu Goldstar Global

Goldstar Europe, IRL-Dundalk, schließt seine Teams in Nordamerika und Europa ab sofort unter dem Namen Goldstar Global zusammen. Howard Cubberly, zuvor fünf Jahre lang General Manager der Division North America, wurde zum General Manager von Goldstar Global ernannt. Cubberly verfügt über mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung und wird Goldstar Global vom Hauptsitz in San Diego aus steuern. Das Team von Goldstar North America konnte sein Geschäft unter Cubberlys Leitung nach Unternehmensangaben Jahr für Jahr im zweistelligen Bereich ausbauen. „Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, die Marke Goldstar unter Nutzung unseres Simplicity-Geschäftsmodells weltweit zu einen“, so Cubberly.

Goldstar Europe-Geschäftsführer Colin Loughran und RJ Hagel, Marketing Manager von Goldstar North America, übernehmen ebenfalls neue globale Führungspositionen: Loughran, der weiterhin die Leitung des Standorts Europa innehat, erhält eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung der globalen Produktdesign- und Merchandisingstrategie. RJ Hagel ist als globaler Marketingmanager ab sofort mit der Leitung der Marketingteams in Nordamerika und Europa betraut. Beide Teams konzentrieren sich zukünftig auf die Einführung einer globalen Goldstar-Marke, um in allen Märkten ein einheitliches Erscheinungsbild und ein gemeinsames Kundenerlebnis zu schaffen. „Goldstar Global wird für unsere Kunden in Europa ein enormer Vorteil sein, da diese in Kürze auf eine breite Palette innovativer neuer Produkte zugreifen können, die auf dem nordamerikanischen Markt bereits für Furore sorgen“, betonte Loughran.

www.goldstar-global.com