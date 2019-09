mbw: Neuer Firmensitz

Ende August 2019 ist mbw, Wanderup, in ein neues Bürogebäude samt angeschlossener Kommissionier- und Lagerhalle gezogen. Der neue Firmensitz liegt im Wanderuper Gewerbegebiet, rund 1 km vom alten Standort entfernt. Bereits seit der Firmengründung 1980 ist die norddeutsche Gemeinde die Heimat von mbw. Im Laufe der vergangenen vier Jahrzehnte hat sich der Spezialist für sympathische Werbeträger von hier aus zu einem international tätigen Unternehmen entwickelt, das mit seinen Qualitätsmarken fest im Werbeartikelmarkt verankert ist. Nach einigen Umbaumaßnahmen, Renovierungen und stetigem Wachstum stießen die Räumlichkeiten in der Tarper Straße in den vergangenen Jahren jedoch allmählich an ihre Grenzen.

Das neue Firmengebäude steht ganz im Zeichen von Effizienz und Nachhaltigkeit: In der Kommissionierhalle mit einer Kapazität von ca. 13.000 Lagerbehältern kommt ein hochmodernes Lagersystem zum Einsatz, das den vorhandenen Platz optimal nutzt. Das robotergesteuerte AutoStore-System stellt die benötigten Artikel direkt an den vorgesehenen Ausgabestellen für die Mitarbeiter bereit, verkürzt somit die Pickzeiten und optimiert die Lieferzeiten. Die Beleuchtung des gesamten Gebäudes und der Außenanlagen erfolgt ausschließlich mit LED-Leuchtmitteln. Als Heizanlage kommt eine energiesparende Luftwärmepumpe zum Einsatz. Auf der angrenzenden, noch freien Erweiterungsfläche wird im Spätsommer eine ca. 2.000 m² große Wildblumenwiese entstehen, die Lebensräume für Pflanzen und Insekten schafft.

Die Logistikhalle mit ca. 4.000 Palettenstellplätzen im 6 km entfernten Eggebek bleibt als Außen- und Nachschublager weiterhin bestehen.

Die neuen Kontaktdaten lauten:

mbw Vertriebsges. mbH

Westerfeld 3

D-24997 Wanderup

Tel.: +49/4606/94020

Fax: +49/4606/940222

E-Mail: info@mbw.sh

www.mbw.sh