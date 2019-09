Neuer Azubi bei Offene Systeme Software!

Offene Systeme Software!, Schwetzingen, erweitert sein Team um einen neuen Auszubildenden: Am 17. September 2019 beginnt Günter Thomas seine Ausbildung als Fachinformatiker Anwendungsentwicklung bei dem Softwarespezialisten. Für den Neuankömmling beginnt die Einarbeitungsphase mit dem Kennenlernen der speziellen Anforderungen und Prozesse der Werbeartikelwirtschaft. Mit kleineren Entwicklungsprojekten wird sich Thomas in die Materie einarbeiten und ist damit gleich fest in den Arbeitsalltag eingebunden.

Für Offene Systeme Software! ist Thomas bereits der vierte Auszubildende. Dem Unternehmen ist es nach eigener Aussage besonders wichtig, jungen Menschen Fachwissen zu vermitteln und ihnen eine gute berufliche Zukunft zu ermöglichen.

www.ks1.de