Reflects: Neuorganisation der Kundenbetreuung

Reflects, Köln, hat im Zuge von Umstrukturierungsmaßnahmen Änderungen in der Organisation der Kundenbetreuung vorgenommen, um den individuellen Kundenanforderungen in den nächsten Jahren noch besser begegnen zu können. Kundenbefragungen haben nach Unternehmensangaben ergeben, dass die hochwertige Kundenbetreuung ein absoluter Pluspunkt bei Reflects sei. Ab sofort arbeitet das Kölner Traditionsunternehmen mit einer an Postleitzahlen und Ländern orientierten Aufstellung seiner Kundenbetreuer. Daraus ergeben sich fünf Teams: Team Deutschland Nord, Gruppen und Verbände mit den Postleitzahlengebieten 0 bis 3, Team Deutschland Mitte mit den Postleitzahlengebieten 4, 5 und 6, Team Deutschland Süd D-A-CH mit den Postleitzahlengebieten 7, 8 und 9, Team Deutschland Projektkunden und Team Export. Laut Reflects-Vertriebsleiter Frank Krüger biete die neue Organisationsform wesentlich mehr Flexibilität im Hinblick auf die kundenindividuelle Ansprache und das produktspezifische Fachwissen rund um das umfangreiche Produktsortiment: „Unsere Kunden schätzen seit Jahren die hohe Beratungskompetenz unserer Mitarbeiter. Reflects steht in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden für Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und Berechenbarkeit. Hier wollen wir in Zukunft Sympathiepunkte hinzugewinnen.“

www.reflects.com