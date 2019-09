BAPP Networking Day: Jubiläum

Am 29. August d.J. gab es etwas zu feiern, das zehnjährige Jubiläum des Networking Day des belgischen Werbeartikelverbands BAPP (Belgian Association of Promotional Products) nämlich. Austragungsort des besonderen Events war dieses Mal eine Location in Schelle nahe Antwerpen: das auch architektonisch bemerkenswerte San Marco Village mit attraktivem Ambiente. Hier präsentierten sich tagsüber nach offiziellen Angaben rund 70 Aussteller mit ihrem Produkt- und Serviceportfolio den belgischen Werbeartikellieferanten, die nicht zwingend Mitglieder des BAPP ein mussten. In familiärer, entspannter Atmosphäre – und bei kostenlosem, schmackhaftem Catering – nutzten nach Veranstalterangaben 120 BAPP-Mitglieder und 77 weitere Händler die Gelegenheit zu intensiven Gesprächen mit den Ausstellern sowie untereinander. Es herrschte gute Stimmung, Aussteller, Besucher und Veranstalter waren mit dem erfolgreichen Event mehr als zufrieden.

Als am Nachmittag plötzlich das Licht ausging, dachten manche Teilnehmer des Networking Day zunächst an einen spontanen Stromausfall. Weit gefehlt: Eine gewaltige BAPP-Geburtstagstorte wurde stimmungsvoll illuminiert durch die Hallen der Location gezogen, stilvoll per Lokomotive, versteht sich. Ein spektakulärer Auftritt des Geburtstagskuchens, der im Anschluss natürlich von allen Besuchern gerne verzehrt wurde. Nach dem Ende der Ausstellung gab es abends einen Empfang und ein gemeinsames Dinner. Hier bot sich allen Beteiligten erneut die Möglichkeit zu lockerem Gedankenaustausch in geselliger Runde.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 390 (18. September 2019).

// Michael Scherer

www.bapp.be

Fotos: Michael Scherer, © WA Media