GeigerBTC: Neuzugang

GeigerBTC, GB-Hayes, erweitert sein Team mit Account Director Victoria Ferrer. Ferrer ist seit über zehn Jahren in der internationalen Werbeartikelbranche tätig, war u.a. Inhaberin einer eigenen Werbeartikelfirma in Dubai und wird sich künftig auf den Ausbau und die Pflege von Kundenbeziehungen im Vereinigten Königreich sowie im Wirtschaftsraum EMEA konzentrieren.

„Wir freuen uns, Victoria in unserem expandierenden Team begrüßen zu dürfen“, so Gary Gable, Senior Account Director bei GeigerBTC. „Ihre langjährige Erfahrung in der Werbeartikelbranche wird für unsere Großkunden von unschätzbarem Wert sein, und ihre lebhafte und kontaktfreudige Persönlichkeit passt ideal zu unserem Team.“

www.geigerbtc.com