Giving Europe: Olaf Fischer tritt zurück

Wie der niederländische Vollsortimenter Giving Europe, NL-LM Tiel, in einem Schreiben an seine Kunden bekanntgab, hat sich Olaf Fischer, Geschäftsführer der deutschen Giving Europe GmbH in Bremen, entschieden, das Unternehmen zum Ende September 2019 zu verlassen. In den letzten drei Jahren habe er als „Geschäftsführer maßgeblich dazu beigetragen“ Giving Europe „auf das nächste Level zu heben“, heißt es in der Mitteilung. „Wir danken ihm für sein Mitwirken und sein Engagement in den vergangenen Jahren und wünschen ihm viel Erfolg für seine zukünftige Karriere“, so Joost van Helden, CEO des Giving Europe-Eigners Favorite Gifts.

www.givingeurope.com/de