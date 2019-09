Neues Büro für Igo Promo und Compacon

Die Plato Group, NL-Helmond, hat für ihre beiden Marken Igo Promo und Compacon ein neues Büro in Belgien eröffnet. Der neue Standort in Mechelen, von dem aus der belgische Markt bedient werden soll, liegt zentral zwischen Antwerpen und Brüssel. Während sich Igo Promo als eCommerce-Anbieter auf das Online-Geschäft mit Werbeartikeln spezialisiert hat, legt Fullservice-Anbieter Compacon den Fokus auf Strategie, kreative Konzepte und konzeptionelles Marketing.

„Eine service- und kundenorientierte Arbeitsweise ist wichtig für den Erfolg der beiden Marken Igo Promo und Compacon“, erklärt Ton Lobker, CEO der Muttergesellschaft Plato Group. „Daher möchten wir lokale Büros und Mitarbeiter in den Ländern installieren, in denen wir tätig sind. Nur, wenn wir nahe am Kunden sind, können wir maximalen Service bieten. Der Standort in Belgien ist zudem Bestandteil unserer Strategie, unsere Aktivitäten weiter auszubauen.“

www.compacon.be

www.igopromo.be

www.platogroup.eu