Werbeartikelmesse NRW: Voller Erfolg

In einer neuen Location und mit rund 60 Ausstellern präsentierte sich am 5. September 2019 die Werbeartikelmesse NRW, die in diesem Jahr zum fünften Mal von der S&P Werbeartikelagentur aus Meerbusch veranstaltet wurde. Nach einer nicht den Erwartungen entsprechenden Ausgabe im vergangenen Jahr am Flughafen Düsseldorf zählten die Veranstalter nun in den direkt in der Düsseldorfer Altstadt gelegenen Rheinterrassen 356 Besucher – und waren damit, genau wie die Aussteller, hochzufrieden.

„Wir mussten aus der Veranstaltung im vergangenen Jahr unsere Lehre ziehen und sind dankbar für unsere treuen Lieferanten, die trotzdem dieses Jahr wieder mit dabei waren“, so Daniel Thywissen, Geschäftsführer von S&P. Bereits um 11.15 Uhr habe man die Besucherzahl des Vorjahres erreicht, bis zum Nachmittag war der Ausstellungssaal in den Rheinterrassen gut besucht.

V.a. die mit konkreten Anfragen angereisten Besucher, die atmosphärisch schöne Location sowie die gute Lage und logistische Situation mit ausreichend Parkmöglichkeiten wurden gelobt, aber auch die umsichtige Vorbereitung und Umsetzung der Messe seitens S&P. Den Besuchern wurde das gesamte Produktportfolio von Streuartikeln über Textilien, Porzellan, Outdoor-Produkten und Elektronik bis hin zu Papierwaren geboten, neben den Werbeartikellieferanten gehörten auch Business-Partner von S&P wie der Fußballbundesligist Fortuna Düsseldorf, Autobauer Hyundai und Werbetechniker Kohlschein zu den Ausstellern. Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 390 (18. September 2019).

// Brit München

www.werbeartikelmesse-nrw.de

Fotos: Brit München, © WA Media GmbH