brilliant promotion launcht neuen Webshop

Das Hamburger Werbeartikelunternehmen brilliant promotion hat seine Website neu gestaltet und ein Shopsystem eingeführt. Unter www.brilliant-promotion.com finden Kunden des Werbeartikelspezialisten ab sofort mehr als 25.000 Artikel zur Auswahl. Informative Produktbeschreibungen sowie eine vergrößerbare Ansicht der Artikelbilder bieten den Nutzern des Webshops detaillierte Übersichten über die Produkte. Damit möchte das Unternehmen die Angebotsanfrage für Kunden auch ohne direkte Beratung so einfach und angenehm wie möglich gestalten. Dennoch solle der Online-Auftritt die persönliche Beratung nicht ersetzen, so Said Ghalamkarizadeh, Geschäftsführer und Gründer von brilliant promotion: „Der direkte Kontakt ist uns und unseren Kunden natürlich weiterhin ein großes Bedürfnis. Der Online-Shop stellt jedoch ein zusätzliches Informationsangebot neben der persönlichen Beratung durch unsere Mitarbeiter dar.“ Das Artikelangebot wird laufend erweitert und um aktuelle Trends ergänzt. Zu Beginn der Weihnachtssaison stehen z.B. weihnachtliche Präsentideen wie Adventskalender besonders im Fokus.

Brilliant promotion ist eine Marke der Said Marketing & Vertriebsservices GmbH, die sich seit 2008 auf den Vertrieb von Werbeartikeln und Prämien spezialisiert hat. Ebenfalls zum Portfolio gehört die Namensschildermarke brilliant badges.

www.brilliant-promotion.com