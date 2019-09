James & Nicholson sponsert Artland Dragons

James & Nicholson, eine Marke von Gustav Daiber, Albstadt, unterstützt in der neuen Saison der 2. Basketball-Bundesliga ProA erneut das Team der Artland Dragons. Bereits seit 2015 ist der Corporate Wear-Hersteller Haupt- und Trikotsponsor der Basketballmannschaft aus Quakenbrück, die am 20. September 2019 mit einem Heimspiel in die neue Spielsaison startet. Für die Bekleidungsexperten aus Albstadt sei das Sportsponsoring eine Herzensangelegenheit. Kai Gminder, Geschäftsführer bei Gustav Daiber, erläutert: „Wir freuen uns sehr darüber, das Team weiterhin als Sponsor zu unterstützen und unser Engagement in der Sportförderung fortzuführen. Ein Mannschaftssport wie Basketball begeistert jedes Jahr viele Fans in Deutschland und muss deshalb auch von Unternehmen gefördert werden. Wir sind stolz darauf, als Hauptsponsor in der neuen Saison wieder dabei zu sein und wünschen dem Team viel Erfolg für das Eröffnungsspiel gegen Tübingen.“

www.daiber.de