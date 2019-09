Mypromo Service launcht Infoplattform

Unter www.mypromo.com hat Mypromo Service, Mainz-Kastel, eine neue Informationsplattform zum Thema Werbeartikel installiert. Die Website soll nach Unternehmensangaben zum führenden werbefreien Online-Magazin für haptische Werbung ausgebaut werden. Werbetreibende finden dort Wissenswertes rund um Werbeartikel und ihren Einsatz: Worauf sollte man bei einem Werbekugelschreiber achten? Gibt es Gummibärchen auch vegan? Und welche Art des Werbedrucks eignet sich für mein Logo? Case Studies und Produktvorstellungen ergänzen das Angebot. „Wichtig ist uns, dass wir ganz praktisch demjenigen weiterhelfen, der sich über Werbeartikel informieren möchte und eventuell sogar ein konkretes Produkt sucht“, erklärt Sonja Angerer, die als Head of Content bei Mypromo Service für das neue Angebot verantwortlich ist. Künftig sollen auch die sozialen Kanäle Pinterest, Facebook und YouTube bespielt werden.

Der neue Internetauftritt soll außerdem dem E-Commerce-System mypromo Relevanz in den Suchmaschinen verschaffen und Traffic in die Webshops lenken. Interessiert sich der User für ein Produkt, wird er über eine Umkreissuche in einen Online-Shop aus dem mypromo-Netzwerk weitergeleitet und kann dort Artikel bequem online bestellen. Laut Mypromo Services verbinde die Plattform erstmals in der Werbeartikelwelt die Vorteile von Online-Shopping und regionalem Bezug. Der Kunde kauft vom lokalen Werbeartikelhändler, der ihm bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite steht und z.B. bei komplexen Artikeln und größeren Auftragswerten eine kompetente Beratung liefert. Heike Lübeck, Geschäftsführerin von Mypromo Service, freut sich über den gelungenen Start: „Mit mypromo können Industriekunden bequem und online wirksame Werbeartikel ordern – und das bei lokalen Partnern. Das nenne ich Web 5.0: digitale Prozesse und nachhaltiges, regionales Wachstum. So geht online heute!“

Das E-Commerce-System mypromo erlaubt es Werbeartikelhändlern seit Ende 2018, Aufträge über einen White-Label-Shop zu generieren und vollautomatisiert abzuwickeln. User suchen sich auf der Plattform Artikel aus, gestalten ihre Druckdaten online und senden die Bestellung ab. Ziel der Vernetzungsplattform ist es, vom Industriekunden über den Handel bis hin zum Hersteller alle Beteiligten der Werbeartikelwirtschaft digital zu verbinden.

www.mypromo.com

www.mypromo-service.com