e+m feiert 120-jähriges Jubiläum

Die traditionsreiche Holzmanufaktur e+m Holzprodukte, Neumarkt, die in vierter Generation von Wolfram Mümmler geführt wird, blickt in diesem Jahr auf 120 Jahre bewegte Firmengeschichte zurück. Im Jahr 1899 gründete Konrad Ehmann in Nürnberg eine Federhalterfabrik, die schnell heranwuchs und schon bald aus Platzgründen nach Neumarkt umzog. Damals produzierte der Betrieb Holzfederhalter in über 10.000 verschiedenen Formen und Farben und exportierte die Artikel in alle Welt. Im Zweiten Weltkrieg wurden die Werkstätten vollständig zerstört. Fortan fertigte man, den Bedürfnissen der Nachkriegszeit folgend, hauptsächlich technische Drehteile – an die traditionelle Schreibgeräteproduktion konnte das Unternehmen erst in der 1980er Jahren wieder anknüpfen. Seitdem entwickelt e+m-Geschäftsführer Mümmler, der Urenkel des Firmengründers, laufend neue Holzstifte und Holzaccessoires, die Qualität und individuelles Design mit Funktionalität und ökologischer Verantwortung verbinden. Die Holzmanufaktur setzt dabei auf natürliche, zu 100% in Deutschland hergestellte Materialien.

Nachhaltigkeit im Produktionsprozess bedeutet für das Neumarkter Traditionsunternehmen nicht nur, schonend mit Ressourcen umzugehen, sonder auch, dass die Wege, die ein Produkt bis zur Fertigstellung zurücklegt, kurz sind und in der Region bleiben. „Nachhaltigkeit heißt für uns aber auch, das spezielle Wissen unserer Mitarbeiter um die Bearbeitung der Materialien in der Region zu halten und Arbeitsplätze in einem familiär geführten Umfeld anzubieten“, betont Mümmler. „Für die Herkunft unserer Holzmaterialien können wir eine FSC-Zertifizierung vorweisen, die einmal jährlich auditiert wird. Unser breit aufgestelltes Produktportfolio hat gute Wachstumschancen in verschiedenen internationalen Zielmärkten und Branchen, denn individuelle Produkte, die ‚handmade in Germany‘ sind, werden auch in Zukunft nachgefragt.“

www.em-holzprodukte.de