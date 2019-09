Kalfany Süße Werbung: Neuer Online-Editor

Auf der Website von Kalfany Süße Werbung, Herbolzheim, können Topseller-Produkte ab sofort mithilfe eines Editors online gestaltet und direkt bestellt werden. User haben die Möglichkeit, entweder Einzelbilder oder PDFs sowie bei Bedarf saisonale Hintergrundgrafiken hochzuladen oder die kostenlose und lizenzfreie Bilddatenbank zu nutzen. Zudem lassen sich Werbetexte einfügen. In einer 3D-Vorschau wird dann in Echtzeit eine originalgetreue Version des gestalteten Produktes angezeigt, das nach Prüfung zum Druck freigegeben werden kann. Mit der einfachen und schnellen Abwicklung per Paypal oder auf Rechnung endet der Bestellprozess und der Auftrag wird im Handumdrehen an den Süßwarenspezialisten übermittelt. Produktion und Versand der individuell gestalteten Tütchen, Dosen oder Adventskalender erfolgen innerhalb von zehn bis zwölf Arbeitstagen.

Der Konfigurator wurde speziell für kleine Bedarfsmengen entwickelt, die u.a. bei Vereinen und Handwerksbetrieben anfallen. Im Log-in-Bereich sind zudem besondere Händlereinkaufskonditionen abrufbar.

www.suesse-werbung.de