emco Bau nimmt Werbematten ins Programm

Im Zuge einer strategischen Neuausrichtung hat emco Bau, Lingen, einen eigenen Bereich für Werbefußmatten geschaffen, den ab sofort Nicole Rudau als Sales Manager Promotion leitet. Ziel der Umstrukturierung ist eine stärkere Präsenz in diesem Wachstumsmarkt, dadurch sollen u.a. Werbeartikelhändler und große Agenturen als neue Kunden hinzugewonnen werden. Hierfür sind neben neuen Produktentwicklungen auch verschiedene Marketingmaßnahmen sowie zielgerichtete Kommunikationskonzepte geplant. „Wir wollen emco Bau als führenden Hersteller für Werbematten im europäischen Bereich etablieren“, so Rudau. Die 49‑Jährige hat in der Branche bereits langjährige Erfahrung gesammelt und vor ihrem Wechsel in verantwortlicher Position wesentlich zum Aufbau und zur Etablierung eines Großhändlers für Sauberlaufprodukte beigetragen.

www.emco-bau.com