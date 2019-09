marke|ding| Linz: Jede Menge Input

Seit 2018 besitzt die marke|ding|, Österreichs größte Messe für haptische Werbung, neben der Wiener Ausgabe ein Pendant im oberösterreichischen Linz. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr ging am 19. September 2019 die zweite Ausgabe über die Bühne, erneut in der Linzer Tabakfabrik. Die architektonisch beeindruckende, denkmalgeschützte Industrieanlage beherbergt heute zahlreiche Kreativunternehmen und Start-ups und zählt zu den Hotspots der oberösterreichischen Werbe- und Marketingszene.

Getragen wurde die Messe für haptische Werbung und visuelle Kommunikation wie im Vorjahr von den Werbeartikelagenturen Forum Werbemittel (A-Weißkirchen) und Wertpräsent Promotion (A-Marchtrenk), die im Vorfeld umfangreiches Einladungsmarketing betrieben hatten. Nach Veranstalterangaben präsentierten sich rund 80 Aussteller, darunter etablierte Werbeartikellieferanten, spannende Nischenplayer sowie eine Anzahl von Spezialisten für visuelle Kommunikation. Viel Anklang fand das flankierende Vortragsprogramm – es sprachen u.a. der 16-jährige Gründer des Start-ups Freebiebox, Moritz Lechner, und der österreichische Finanzminister a.D. Dr. Hans Jörg Schelling.

881 Marketingentscheider aus der Industrie besuchten laut marke|ding|-CEO Martin Zettl die zweite Ausgabe der marke|ding| Linz. Damit wurde das Vorjahresergebnis von 927 Besuchern nur knapp unterboten. Die nächste marke|ding| Linz findet am 17. September 2020 erneut in der Tabakfabrik statt. Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 391 (16. Oktober 2019).

// Till Barth

www.linz.markeding.at

Fotos: Till Barth, © WA Media