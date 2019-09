Marketing Festival/Print Festival: Intensive Begegnungen

In der polnischen Hauptstadt Warschau ging am 18. und 19. September d.J. die diesjährige – die elfte – Ausgabe der Marketing Festival/Print Festival über die Bühne, und zwar wie gewohnt im Veranstaltungszentrum Expo XXI. In der Halle 1 präsentierten sich hauptsächlich Anbieter haptischer Werbung – darunter international agierende Vollsortimenter und Spezialisten, zudem einige Werbeartikelagenturen und Eventausrichter. Die Halle 3 wurde von Printspezialisten, die ihre Maschinen, Veredelungstechniken und Dienstleistungen zeigten, ausgefüllt. Offiziellen Angaben zufolge stellten rund 270 Unternehmen aus, Besucherzahlen lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Augenscheinlich und nach dem Urteil diverser Aussteller wurde die Veranstaltung, die vom Kattowitzer Verlagshaus OOH magazine organisiert wird, jedoch gut besucht. Die Anbieter aus dem Bereich haptischer Werbung präsentierten das gesamte Spektrum gegenständlicher Werbung. Ein Schwerpunkt: „Grüne“ bzw. nachhaltige Produkte, die an optisch ansprechenden – natürlich grünen – Ständen präsentiert wurden.

Abgerundet wurde die Messe, auf der auch wieder Preise für gegenständliche Werbeträger – so der „Super Gift“ – und POS-Präsentationen vergeben wurden, durch ein Vortragsprogramm zu den Themenkomplexen „Marketing Mix“ und „Event Mix“. Für gute Stimmung sorgte nicht zuletzt die Party am Abend des ersten Veranstaltungstages, die Gelegenheit zum Gedankenaustausch in geselliger Atmosphäre bot.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 391 (16. Oktober 2019).

// Michael Scherer

www.festiwalmarketingu.pl

Fotos: Michael Scherer, © WA Media