TV TecStyle Visions: Ausstellungsfläche zu 80% belegt

Vier Monate vor der Veranstaltung wird die TV TecStyle Visions, die vom 30. Januar bis zum 1. Februar 2020 im Rahmen der Expo 4.0 in Stuttgart stattfindet, ihrem Untertitel „Europäische Leitmesse für Textilveredlung und Promotion“ mehr als gerecht: Laut Angaben des Veranstalters Messe Stuttgart sind die verfügbaren Standflächen bereits zu 80% belegt. Das aktuelle Ausstellerverzeichnis umfasst gegenwärtig mehr als 150 Unternehmen. Darüber hinaus verzeichnet die Fachmesse einen Zuwachs an ausländischen Ausstellern. In den vergangenen drei Messeausgaben sei die Anzahl internationaler Aussteller – sowohl aus den technischen Marktsegmenten als auch aus dem Textilsektor – stetig gestiegen. V.a. Unternehmen aus Frankreich, Italien und Großbritannien schätzten die Qualität der Veranstaltung. 2018 kamen Aussteller aus insgesamt 28 Ländern nach Stuttgart.

Aufgrund der parallel stattfindenden Messe Dach+Holz findet die TV TecStyle Visions 2020 im L-Bank Forum in Halle 1, der größten Halle der Messe Stuttgart, statt und konzentriert sich damit abweichend zu den Vorjahren in einer Halle. Zu den Highlights des Rahmenprogramms gehören tägliche Modenschauen, die Sonderschau „Microfactory“ sowie Fachvorträge zu aktuellen Themen der Textilbranche. Am Fair.Eco.Bio-Stand erfahren die Fachbesucher alles zum Trendthema Nachhaltigkeit. Die beiden Parallelveranstaltungen wetec (Werbetechnik, Lichtwerbung und Digital Signage) und GiveADays (Werbeartikel) mit Auftritten in zwei weiteren Hallen komplettieren den Fachmesseverbund.

Die Expo 4.0 bündelt die drei Fachmessen TV TecStyle Visions, wetec und GiveADays unter einem Dach und präsentiert alle zwei Jahre Produktneuheiten und Innovationen aus Textilveredlung, Werbetechnik und Promotion. Zuletzt konnte der Messeverbund im Frühjahr 2018 insgesamt 566 Aussteller aus 28 Ländern und 13.700 Fachbesucher aus 41 Ländern verzeichnen.

www.expo-4-0.com

www.tecstyle-visions.com

Fotos: Claudia Pfeifer, © WA Media