Der Zuckerbäcker: Teamzuwachs

Der Zuckerbäcker, Heilbronn, begrüßt Angel Zimmermann als neue auszubildende Kauffrau für Büromanagement im Team. Die Abiturientin, die zuvor bereits als Süßigkeiten-Mischerin bei dem jungen Unternehmen „süße“ Luft geschnuppert hatte, tritt in große Fußstapfen: Ihre Vorgänger schlossen die Ausbildung bei Der Zuckerbäcker mit Auszeichnung ab.

Im Laufe der Ausbildung wird Frau Zimmermann alle Bereiche des Heilbronner Unternehmens kennenlernen, um praxisnahe Einblicke in sämtliche Lernfelder ihres Ausbildungsberufs zu erhalten. Das stetig wachsende Team sei so bestens für das kommende Wintergeschäft gewappnet – sowohl in der kreativen Produktschmiede als auch in der Kundenbetreuung. „Mit Angel gewinnen wir eine engagierte und hoch motovierte Kraft für unser Team hinzu. Uns ist es sehr wichtig, die hohe Flexibilität, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit in der Betreuung unserer Händler beizubehalten. Deshalb sehen wir uns mit diesem Zuwachs bestens für die Zukunft aufgestellt“, so Ausbilderin Elicia Kneifel über den Neuzugang.

www.der-zuckerbaecker.de