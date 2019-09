Klio-Eterna: Doppelter Neuzugang

Das Team von Klio-Eterna Schreibgeräte, Wolfach, heißt auch in diesem Jahr zwei neue Auszubildende im Unternehmen willkommen: Kerrin Harter startet eine Ausbildung zur Industriekauffrau in der Verwaltung des Schwarzwälder Schreibgeräteherstellers, und Yanalat Ferhat erlernt in der Druckerei den Beruf des Medientechnologen Siebdruck.

Mit den beiden Neuzugängen begleitet Klio-Eterna aktuell sieben Nachwuchskräfte auf ihrem Weg in die berufliche Zukunft. Durch die Förderung junger Menschen stellt der Schreibgerätespezialist, seit vielen Jahren anerkannter Ausbildungsbetrieb in der Region Südschwarzwald, die nachhaltige Personalstruktur im Unternehmen sicher und übernimmt Verantwortung für Nachwuchskräfte.

