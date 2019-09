Prodir Ltd: Neue Vertriebsleiterin

Mit Claire Butters begrüßt Prodir eine neue Vertriebsleiterin für das Vereinigte Königreich und Irland in der britischen Niederlassung des Schreibgerätespezialisten in Chatteris. Butters kehrt damit nach einer kurzen Pause zu Prodir Ltd. zurück, um die Kundenpflege zu intensivieren und Wachstumsstrategien zu entwickeln.

„Wir freuen uns, Claire wieder an Bord zu haben“, betont Tom de Kleyn, Head of International Sales and Business Development bei der Schweizer Muttergesellschaft Pagani Pens SA. „Sie kennt den Vertrieb, unsere Kunden und unsere Produkte. Ihre Erfahrung, ihre Energie und ihr Talent zur Motivation des Verkaufsteams garantieren, dass wir unseren Kunden auch weiterhin innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbieten können.“

www.paganipens.com

www.prodir.com