Schneider zum „Office Star 2019/20“ gewählt

Schneider Schreibgeräte, Schramberg, darf sich ab sofort mit dem Titel „Office Star 2019/20“ küren. Die Auszeichnung in der Kategorie Schreibgerätehersteller nahm Martina Schneider, Marketing Manager bei Schneider, am 5. September 2019 auf der Messe career@office in Köln entgegen.

Die Gewinner wurden anhand einer Leserumfrage der Fachzeitschrift working@office in Zusammenarbeit mit der Analyse- und Beratungsgesellschaft ServiceValue ermittelt. Abgefragt wurden Aspekte der Kundenbindung, Aussagen auf Gesamtebene, verschiedene Service- und Leistungsmerkmale sowie die Dimension des Servicewertes. Der Schreibgerätespezialist freut sich über die Auszeichnung und darüber, dass die Bemühungen des Unternehmens um Qualität und Nachhaltigkeit seitens der Leserschaft von working@office honoriert wurden.

www.schneiderpen.com