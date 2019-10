Kolibri Info Day: Erfolgreiche Produktschau in Wien

Am 17. September 2019 lud Kolibri, A-Ebreichsdorf, seine Kunden zum diesjährigen Info Day nach Wien ein. 279 interessierte Besucher ließen sich nach offiziellen Angaben in den geschichtsträchtigen Räumlichkeiten des ehemaligen Apothekertrakts von Schloss Schönbrunn an den Ständen der 30 ausstellenden Lieferanten neue Trends, altbewährte Klassiker und Ideen für das kommende Weihnachtsfest zeigen. „Heuer dürften wir wieder alles richtig gemacht haben, und auch der Wettergott war dieses Jahr sehr gnädig mit uns, denn es war ein überaus erfolgreicher Info Day Wien“, resümieren Kolibri-Geschäftsführer Konrad Godec und Prokuristin Marion Godec.

Die Lieferantenpartner waren nach Veranstalterangaben über die hohe Qualität der Besucher erfreut und führten zahlreiche Fachgespräche mit Entscheidungsträgern, bei denen es hauptsächlich um konkrete Anfragen und gezieltes Interesse an Produkten ging. „Organisation, Location, Aufbau und Verpflegung waren perfekt“, „gut besuchte Messe mit Wiener Flair und vielen interessierten Kunden“ oder „großartige Zusammenarbeit mit dem Kolibri-Team und große Präsenz von Experten aus der Werbeartikelbranche“ hieß es laut Kolibri von Ausstellerseite. Dank der schnellen und professionellen Reaktion der Lieferanten in der Angebotsbearbeitung, konnte das Kolibri-Team bereits kurz nach der Veranstaltung erste Bestellungen entgegennehmen.

Zu den Highlights der Messe zählte das diesjährige Gastpräsent – eine Glasflasche mit integriertem Teesieb für Heiß- und Kaltgetränke –, das vor Ort per Laser personalisiert wurde. Beim Gewinnspiel „der heiße Draht“ mussten die Besucher ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen, um einen von vielen Preisen zu gewinnen, und auch die Kulinarik kam mit Schmankerln aus der Wiener Küche nicht zu kurz. Am Vorabend der Messe fand zudem ein geselliges Treffen der Kolibri-Mitarbeiter mit den Lieferantenpartnern statt. 2020 soll der Info Day in Wien fortgesetzt werden.

www.kolibri.eu

Bildquelle: Kolibri Handels GesmbH