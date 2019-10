Pullnig Info Day: Nachhaltigkeit im Fokus

Am 18. September 2019 richtete Pullnig Promotion, A-Klagenfurt, in der Schleppe Eventarena – eine traditionsreiche Klagenfurter Brauerei aus dem Jahre 1875 – ein Werbeartikelevent für seine Kunden aus. Auf dem Info Day präsentierten nach offiziellen Angaben 20 Aussteller rund 200 interessierten Besuchern in gemütlicher Atmosphäre die neuesten Produkte und Trends aus der Welt der haptischen Werbung. Ein besonderer Fokus lag auf dem Thema Nachhaltigkeit. Stark nachgefragt wurden umweltfreundlich hergestellte Artikel, die in den Sortimenten nahezu aller ausstellenden Lieferantenpartnern zu finden waren. Passend dazu durfte sich jeder Besucher über eine Glaskaraffe freuen, die vor Ort per Laser mit den Initialen des Beschenkten verziert wurde.

Dieses Jahr fanden die Info Days an drei aufeinanderfolgenden Tagen an drei verschiedenen Orten in Österreich statt. Die erste Station wurde am 17. September von Kolibri im Schloss Schönbrunn in Wien organisiert. Nach dem Auftritt von Pullnig Promotion in Klagenfurt ging es am 19. September ins Kultur- und Wasserschloss Traun, wo Kneiko ebenfalls einen Info Day abhielt.

www.pullnig.at

Bildquelle: Pullnig Promotion