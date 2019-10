Inspirion: Sechs Neuzugänge

Inspirion, Bremen, heißt sechs neue Mitarbeiter willkommen: Mit Jörg-Peter Helmers und Christian Hunke kommen – nach einem kurzen Ausflug zum portugiesischen Unternehmen Paul Stricker – gleich zwei bekannte Gesichter zurück zu dem Werbeartikelimporteur. Seit dem 1. Oktober 2019 sind Helmers und Hunke für die deutsche Vertriebsabteilung von Inspirion im Außendienst tätig. Während Jörg-Peter Helmers als Sales Director DACH/NL Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden betreut, ist Christian Hunke als Senior Sales Manager Northern Germany im Norden Deutschlands für den Werbeartikelprofi unterwegs.

Bereits seit dem 1. September verstärkt Paul Franke das Unternehmen als Head of Marketing. Emil Sedivy wechselt von Reda zu Inspirion und bereichert das Vertriebsteam in Tschechien. Ebenfalls von Reda kommt Karla Nepustilova, die ab sofort im Außendienst Ansprechpartnerin für Kunden von Inspirion in Süddeutschland und in Teilen Österreichs ist. Nicht zuletzt wird die Frankreichabteilung zukünftig von Sophie Seumou Chen unterstützt.

www.inspirion.eu