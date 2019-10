C!Print Madrid: Pralles Programm

Vom 24. bis zum 26. September 2019 fand im Pabellón de Cristal der Casa de Campo in der spanischen Hauptstadt die 6. Ausgabe der C!Print und CTCO Madrid statt. Auf der von SC6, einer Tochter der französischen 656 Group (CTCO, C!Print, Premium Sourcing) veranstalteten Messe für visuelle Kommunikation, Drucktechnik und haptische Werbung trafen sich nach offiziellen Angaben mehr als 11.700 Fachbesucher. Unter den rund 200 Ausstellern aus den Bereichen Digitaldruck und Textilveredelung, Signmaking, Grafik und haptische Werbung waren rund 50 erstmalige Teilnehmer. Wie in den Vorjahren präsentierten sich rund 40 Lieferanten für Werbeartikel und -textilien in der CTCO Area.

Mehr als 40 Vorträge, Workshops und Podiumsdiskussionen mit z.T. renommierten Referenten sowie diverse Sonderareale bildeten das Rahmenprogramm der Fachmesse. So fanden in der „Plug & Play Area“ Workshops zum Thema Personalisierung statt: In Zusammenarbeit mit dem Softwarelieferanten Photo Center 3D wurde ein Onlineshop installiert, in dem Besucher Aufträge platzieren und anschließend die Umsetzung von Produkten live verfolgen konnten. Die „C!Sign“-Zone widmete sich Lichtkommunikation und Signmaking, während „La Plataforma“ Anwendungsbeispiele für personalisierte Werbeflächen, Interieurs und Produkte zeigte – ein Angebot, das sich insbesondere an Architekten, Designer und Kommunikationsagenturen richtete.

Darüber hinaus bot die Messe zwei neue Entertainment-Areale: Im „CoxCrea space“ wurde die Implementierung einer Kommunikationskampagne anhand der fiktiven Getränkemarke „Cruz Cactus“ veranschaulicht – inklusive Verpackung, Schildern, Werbeartikeln, Textilien und Wrapping. Neben der CTCO Area wurden zudem auf einer von European Sourcing gesponserten Sonderfläche Trends im Bereich der haptischen Werbung präsentiert, aus denen Besucher ihre Favoriten wählen konnten. Der Visitor’s Choice-Award ging an Xoopar mit dem Bluetoothspeaker Mini Xboy.

Bildquelle: SC6