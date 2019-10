US-Studie: Werbeartikel bei Konsumenten beliebt

Wie eine neue Studie des amerikanischen Branchenverbands PPAI (Promotional Products Association International) zeigt, stehen viele Konsumenten haptischer Werbung sehr positiv gegenüber.

Acht von zehn Befragten gaben an, dass sie gerne Werbeartikel erhalten, sieben von zehn wünschten sich, öfter welche zu bekommen und 96% wollen im Voraus erfahren, wenn ein Unternehmen Werbeartikel anbietet. 73% der Konsumenten ziehen zudem haptische Werbung allen anderen Werbemedien vor. 79% der Konsumenten gaben an, nicht mehr benötigte Produkte an Andere weiterzugeben, und 72% sehen einen direkten Zusammenhang zwischen der Qualität eines Werbeartikels und dem Ansehen des Unternehmens.

Die beliebtesten Produktkategorien der Umfrageteilnehmer sind Wearables, Gesundheits- und Beautyprodukte, Elektronik, Lebensmittel und Getränke sowie Reiseprodukte.

Die Studie mit mehr als 3.000 Befragten in den USA und Kanada hatte zum Ziel, die Einstellung der Konsumenten genauer zu untersuchen, zu verstehen, was funktioniert – und wissenschaftlich gestützte Argumente anzuführen, warum Werbeartikel ein wesentlicher Treiber für erfolgreiche Marketingstrategien sind.

