Earebel: Partnerschaft mit JBL

Die Sport-Kopfhörer von Earebel sind ab sofort mit „Sound by JBL®“ ausgestattet: Der bekannte Hersteller JBL ist seit Oktober 2019 Partner von Earebel, Anbieter von Mützen und Stirnbändern mit herausnehmbaren Bluetooth-Kopfhörern. „Wir haben mit JBL einen Partner an unserer Seite, mit dem wir das Angebot unserer Bluetooth-Kopfhörer weiter ausbauen können“ so Didi Hirsch, Gründer und CEO von Earebel. „Mit der langfristigen Partnerschaft eines so innovativen und weltweit renommierten Unternehmens wie JBL gibt es für uns als kleines Start-up viele neue Möglichkeiten, so dass wir in 2020 den Markt mit weiteren ganz neuen Produkten erobern wollen.“

Die Bluetooth-Kopfhörer mit „Sound by JBL®“ lassen sich in Mützen und Stirnbänder der drei Earebel-Kollektionen Sport, Style und Prime integrieren. Pünktlich zur Markteinführung wurde auch der Webauftritt von Earebel überarbeitet und bietet jetzt Informationen rund um die Produkte, die Marke und das Team sowie einen Blog mit aktuellen News, diversen Videos und Downloads.

www.earebel.com