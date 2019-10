uma produziert klimaneutral

In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen ClimatePartner bietet uma Schreibgeräte, Fischerbach, zwei klimaneutrale Schreibgeräte-Serien an. Die Emissionen der Produktserien Holzschreibgeräte und Recycled PET Pen werden über regionale Klimaschutzprojekte wieder ausgeglichen. Zudem hat das Unternehmen eigenen Angaben zufolge die gesamte Produktion in Fischerbach klimaneutral gestellt.

www.uma-pen.com