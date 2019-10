A&M Kreativfabrik: Neuzugang

Die deutsche Niederlassung der A&M Kreativfabrik, Georgsmarienhütte, begrüßt eine neue Mitarbeiterin. Helena Becker unterstützt das Vertriebsteam und wird die Kunden in Deutschland und dem osteuropäischen Raum im Innendienst betreuen. Die A&M Kreativfabrik hat ihren Hauptsitz in Wien und ist spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion nachhaltiger Werbeartikel aus nachwachsenden Rohstoffen.

www.kreativfabrik.com