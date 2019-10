emotion factory: Klimaneutraler Versand

Emotion factory, eine Tochter von Heri Rigoni, Fischbach, geht einen Schritt in Sachen Umweltschutz: Seit Oktober werden alle Pakete der auf wachsende Werbeartikel spezialisierten Marke klimaneutral versendet. Der Transport der Pakete wird demzufolge mit Hilfe zertifizierter Verfahren durch den Paketdienstleister kompensiert. „Wir möchten den ökologischen Gedanken in allen Bereichen unseres Produktions- und Vertriebskreislaufes leben“, so der Geschäftsführer Armin Rigoni über die nachhaltige Neuerung.

www.emotion-factory.com