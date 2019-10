PF Concept vertreibt CamelBak®

Mit der Marke CamelBak® ergänzt PF Concept, NL-Roelofarendsveen, sein Produktportfolio im Bereich Drinkware. Der Vertrieb der US-Retailmarke erfolgt in mehreren europäischen B2B-Märkten exklusiv. CamelBak wird weltweit on- und offline vertrieben und zählt zu den führenden Herstellern für Trinksysteme. Zudem hat das Unternehmen die „Ditch disposable“-Initiavtive ins Leben gerufen, die Verbraucher dazu animieren soll, auf Einweg-Plastikflaschen zu verzichten und arbeitet eigenen Aussagen zufolge an nachhaltigeren und besser biologisch abbaubaren Materialien. In der CamelBak-Kollektion von PF Concept erhältlich sind die auslaufsicheren Flaschenmodelle Podium, Eddy+ und Chute sowie der vakuumisolierte Kupferbecher Hot Cap.

www.pfconcept.com