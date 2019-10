Insights-X 2019: Positive Bilanz

Die diesjährige fünfte Ausgabe der Insights-X, die vom 9. bis 12. Oktober in Nürnberg stattfand, hat das Konzept einmal mehr bestätigt. 5.669 (2018: 5.512) Fachbesucher aus 85 Ländern nutzten die PBS-Messe (Papier-, Büro- und Schreibwaren), um sich vor Ort von der besonderen Atmosphäre zu überzeugen und sich individuell für ihr Ladengeschäft inspirieren zu lassen. 321 Aussteller (2018: 311) aus 41 Ländern präsentierten den Händlern und Einkäufern ihre Trends und Neuheiten rund um die Bereiche Büro, Schule und Hobby. Großen Anklang fanden darüber hinaus die bewährten und erweiterten Aktionen von teilnehmenden Firmen und dem Veranstalter, der Spielwarenmesse eG. „Wir haben mit der Insights-X von Anfang an auf eine hochwertige Ausrichtung und einzigartige Atmosphäre gesetzt. Das stabile Ergebnis und die Qualität der Besucher bestärken die erfolgreiche Positionierung unserer Markenmesse“, so Ernst Kick, Vorstandsvorsitzender der Spielwarenmesse eG. Der Auslandsanteil von 56% auf Aussteller- und 43% auf Besucherseite belegt, dass die Messe auch international gut angekommen ist. In 2020 findet die Insights-X vom 14. bis zum 17. Oktober statt.

Bildquelle: Spielwarenmesse eG